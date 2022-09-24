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Похороны режиссера Краснопольского пройдут на Троекуровском кладбище

Общество
Похороны режиссера Краснопольского пройдут на Троекуровском кладбище

Режиссера Владимира Краснопольского похоронят на Троекуровском кладбище 27 сентября. Об этом рассказали в Союзе кинематографистов России.

«Отпевание — в храме при кладбище, там же состоится и церемония прощания», — уточнили в объединении.

Краснопольский, которому было 89 лет, ушел из жизни 23 сентября. Режиссер работал на «Мосфильме» с 1964 года и снял фильмы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Таежный десант».

Кроме того, он работал над лентой «Ермак» вместе с Валерием Усковым. Последний назвал смерть коллеги и друга большой потерей для кино, сообщает РЕН ТВ.
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