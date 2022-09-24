Совфед попросил освободить мобилизованных предпринимателей от уплаты страховых взносов

Кутепов также отметил необходимость обеспечения автоматической передачи данных в ФНС, поскольку у мобилизованного может не хватить времени на выполнение этих действий. Кроме того, нужны разъяснения уполномоченных органов по поводу самой возможности сохранения статуса индивидуального предпринимателя во время прохождения военной службы.