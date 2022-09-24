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Совфед попросил освободить мобилизованных предпринимателей от уплаты страховых взносов

Экономика
Совфед попросил освободить мобилизованных предпринимателей от уплаты страховых взносов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов поднял вопрос об освобождении от уплаты страховых взносов мобилизованных индивидуальных предпринимателей. С письмом, содержащим просьбу дать по этому поводу разъяснение, он обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину и вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишет ТАСС.

Сенатор напомнил, что освобождение от обязанности по уплате взносов по пенсионному и медицинскому страхованию в случае прохождения военной службы по призыву предусмотрено в Налоговом кодексе. Однако требуется уточнить, распространяется ли эта норма на призванных в рамках частичной мобилизации.

«Относительно мобилизованных граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, нуждается в разъяснениях вопрос освобождения от начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды прохождения военной службы», — говорится в запросе.

Кутепов также отметил необходимость обеспечения автоматической передачи данных в ФНС, поскольку у мобилизованного может не хватить времени на выполнение этих действий. Кроме того, нужны разъяснения уполномоченных органов по поводу самой возможности сохранения статуса индивидуального предпринимателя во время прохождения военной службы.
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