Совфед попросил освободить мобилизованных предпринимателей от уплаты страховых взносов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов поднял вопрос об освобождении от уплаты страховых взносов мобилизованных индивидуальных предпринимателей. С письмом, содержащим просьбу дать по этому поводу разъяснение, он обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину и вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишет ТАСС.
Сенатор напомнил, что освобождение от обязанности по уплате взносов по пенсионному и медицинскому страхованию в случае прохождения военной службы по призыву предусмотрено в Налоговом кодексе. Однако требуется уточнить, распространяется ли эта норма на призванных в рамках частичной мобилизации.
«Относительно мобилизованных граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями, нуждается в разъяснениях вопрос освобождения от начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды прохождения военной службы», — говорится в запросе.
Кутепов также отметил необходимость обеспечения автоматической передачи данных в ФНС, поскольку у мобилизованного может не хватить времени на выполнение этих действий. Кроме того, нужны разъяснения уполномоченных органов по поводу самой возможности сохранения статуса индивидуального предпринимателя во время прохождения военной службы.