Политолог Топорнин спрогнозировал, покинет ли Венгрия ряды НАТО

Шансы на выход Венгрии из состава НАТО ничтожно малы. Так считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Он объяснил, что для принятия такого решения необходима серьезная причина и поддержка со стороны жителей страны. Однако 2/3 венгров выступают за дальнейшее пребывание Будапешта в рядах Альянса и Евросоюза.
«Я вообще не рассматриваю такую возможность и считаю, что шансы ничтожны. Одно дело — заявления политического толка разных членов правительства, политиков. И другое дело — практические действия, связанные с процедурами выхода из блока НАТО», — отметил Топорнин в беседе с «Лентой.ру».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта России и НАТО. Венгерский министр иностранных дел назвал это «самой важной задачей» на сегодняшний день.