ВМС США и Великобритании пустили на дно американский ракетный фрегат USS Boone

Сообщается, что американский эсминец также выпустил по цели управляемую ракету SM-6, еще несколько ударов нанесли истребители F-15E ВВС США. Лишь после этого фрегат USS Boone был потоплен. Отмечается, что даже на дне американский фрегат будет оставаться собственностью правительства США.