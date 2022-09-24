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ВМС США и Великобритании пустили на дно американский ракетный фрегат USS Boone

Армия
ВМС США и Великобритании пустили на дно американский ракетный фрегат USS Boone

Американский ракетный фрегат USS Boone был уничтожен в водах Атлантики в ходе совместных учений ВМС США и Великобритании Atlantic Thunder. Об этом сообщил источник в британском военно-морском ведомства, пишет «ПолитРоссия».

Отмечается, что в ходе учений фрегат HMS Westminster выпустил по кораблю USS Boone две противокорабельные ракеты Harpoon. Кроме этого, американский патрульный самолет P-8 Poseidon сбросил на цель 660-килограммовую фугасную бомбу, а вертолет Wildcat выпустил ракеты Martlet.

Сообщается, что американский эсминец также выпустил по цели управляемую ракету SM-6, еще несколько ударов нанесли истребители F-15E ВВС США. Лишь после этого фрегат USS Boone был потоплен. Отмечается, что даже на дне американский фрегат будет оставаться собственностью правительства США.
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