Журналисты The Times of India рассказали о необычных переговорах России и Украины в США

Необычные переговоры состоялись в США с участием высокопоставленных дипломатов из России и Украины, передает индийское издание The Times of India.
По словам журналистов, к встрече московской и киевской делегации было приковано особое внимание. Переговоры состоялись в рамках заседания Совбеза ООН 22 сентября. Российскую сторону представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а украинскую — его коллега Дмитрий Кулеба, пишет «ПолитРоссия».
Аналитики отмечают, что при нынешних обстоятельствах, когда весь мир следит за развитием ситуации на Украине, такая встреча является нестандартной и вызывает заинтересованность.
«Россия и Украина пересеклись в четверг на заседании Совбеза ООН на необычной, хотя и короткой встрече, во время которой высокопоставленные дипломаты двух стран, находящихся в состоянии конфликта, пребывали в одной комнате, обмениваясь колкостями и обвинениями, хотя и не в прямой адрес друг друга», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.