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Военком Ростовской области назвал условие для выезда военнообязанных за границу

Общество
Военком Ростовской области назвал условие для выезда военнообязанных за границу

Условия перемещения военнообязанных граждан в Ростовской области, по территории России и за границу в период частичной мобилизации разъяснил военный комиссар региона Игорь Егоров.

По его словам, в Ростовской области передвижение запасников не воспрещается. А для выезда за пределы России нужно получить в военкомате справку установленного образца.

«При пересечении границы, если данный гражданин есть в списках, но не имеет справки, его за территорию не выпустят», — приводит слова Егорова «Российская газета».

Ограничения на перемещения по российской территории не устанавливались. Но сотрудники ГИБДД могут потребовать справку из военкомата, добавил он.
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