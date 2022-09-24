Военком Ростовской области назвал условие для выезда военнообязанных за границу

Условия перемещения военнообязанных граждан в Ростовской области, по территории России и за границу в период частичной мобилизации разъяснил военный комиссар региона Игорь Егоров.
По его словам, в Ростовской области передвижение запасников не воспрещается. А для выезда за пределы России нужно получить в военкомате справку установленного образца.
«При пересечении границы, если данный гражданин есть в списках, но не имеет справки, его за территорию не выпустят», — приводит слова Егорова «Российская газета».
Ограничения на перемещения по российской территории не устанавливались. Но сотрудники ГИБДД могут потребовать справку из военкомата, добавил он.