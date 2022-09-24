Макаревич сравнил поддерживающих спецоперацию россиян с идиотами-революционерами

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич✱ (признан в России физлицом-иноагентом) крайне нелестно отозвался о россиянах, которые искренне поддерживают спецоперацию. Музыкант оскорбил таких граждан и сравнил их с идиотами-революционерами начала XX века.
«Мне кажется, процент людей, искренне верящих в необходимость и безгрешность "спецоперации" точно такой же, как процент пламенных идиотов-революционеров в 1917. Дальше — огромная толпа испуганных обывателей, приспособленцев», — написал Макаревич в Telegram-канале.
Музыкант добавил, что в обоих случаях наблюдается «невиданный бенефис стукачей и мерзавцев». Лидер «Машины времени» подписал оскорбительное сообщение словом «физагент».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами