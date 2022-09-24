Макаревич сравнил поддерживающих спецоперацию россиян с идиотами-революционерами

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич✱ (признан в России физлицом-иноагентом) крайне нелестно отозвался о россиянах, которые искренне поддерживают спецоперацию. Музыкант оскорбил таких граждан и сравнил их с идиотами-революционерами начала XX века.