DPA: энергетический кризис толкает экономику Германии к неминуемой рецессии

Огромная потеря покупательной способности, а также резкий рост затрат местных компаний приведет к тому, что экономика ФРГ окажется в состоянии рецессии, сообщает агентство DPA.
Экономист из Deutsche Bank Research Марк Шаттенберг прогнозирует снижение экономического производства в следующем году на 3,5%. Его коллеги ожидают, что последствия кризиса будут несколько более мягкими.
«Экономический спад также оставит свой след на рынке труда», — подчеркнула главный экономист германской государственной банковской группы KfW Фрици Келер-Гайб.
По мнению аналитиков, больше всего пострадают частные домохозяйства. Экономист международной страховой группы Allianz Катарина Утермель также предупредила, что жители ФРГ из текущего положения «более бедными, так как страна переживает худший кризис за последние 50 лет.