Сыгравший Вольку в «Старике Хоттабыче» актер живет в деревянном доме возле Петербурга

Он поступил в Ленинградский электромеханический техникум, а затем стал работать в метрополитене. Спустя некоторое время Литвинов все же снялся в нескольких фильмах — «Горе от ума», «Враг народа — Бухарин» и «Царь Федор Иванович», сообщает «Киноафиша».