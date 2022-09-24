Сыгравший Вольку в «Старике Хоттабыче» актер живет в деревянном доме возле Петербурга

Актер Алексей Литвинов стал знаменитым благодаря роли школьника Вольки Костылькова в фильме «Старик Хоттабыч». Сейчас ему 78 лет, вместе с женой он живет в деревянном доме недалеко от Санкт-Петербурга.
Отбор на роль Костылькова проходил прямо в школе. Для съемки темноволосого Литвинова покрасили в блондина. После успешного дебюта его стали звать в разные проекты, но актеру не хотелось сниматься.
Он поступил в Ленинградский электромеханический техникум, а затем стал работать в метрополитене. Спустя некоторое время Литвинов все же снялся в нескольких фильмах — «Горе от ума», «Враг народа — Бухарин» и «Царь Федор Иванович», сообщает «Киноафиша».