Средства массовой информации Европы вряд ли будут освещать референдумы, проходящие в республиках Донбасса и на освобожденных территориях. Такое мнение выразил немецкий журналист Сергей Филберт, который находится в ЛНР в качестве наблюдателя.
Он обратил внимание, что западные лидеры отказались признавать итоги голосований.
«И мы считаем своим журналистским долгом показать все, что здесь происходит, нашим европейским гражданам», — отметил Филберт.
Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей в состав России стартовали 23 сентября. В Кремле подчеркивали, что Москва предоставит поддержку жителям этих территорий в случае положительного решения.