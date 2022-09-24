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Немецкий наблюдатель Филберт заявил о нежелании европейских СМИ освещать референдумы

Политика
Немецкий наблюдатель Филберт заявил о нежелании европейских СМИ освещать референдумы

Средства массовой информации Европы вряд ли будут освещать референдумы, проходящие в республиках Донбасса и на освобожденных территориях. Такое мнение выразил немецкий журналист Сергей Филберт, который находится в ЛНР в качестве наблюдателя.

Он обратил внимание, что западные лидеры отказались признавать итоги голосований.

«И мы считаем своим журналистским долгом показать все, что здесь происходит, нашим европейским гражданам», — отметил Филберт.

Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей в состав России стартовали 23 сентября. В Кремле подчеркивали, что Москва предоставит поддержку жителям этих территорий в случае положительного решения.
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