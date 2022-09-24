Полковник армии США назвал «успех контрнаступления» ВСУ утешительной иллюзией Киева

Отставной полковник заявил, что контрнаступление ВСУ было «скромным военным успехом», который еще и дорого обошелся Киеву. Макгрегор полагает, что речь идет о 5-10 тысячах раненых и убитых. Однако вся авантюра была устроена для того, чтобы показать западным лидерам, снабжающим ВСУ оружием, что Украина еще держится.