Полковник армии США назвал «успех контрнаступления» ВСУ утешительной иллюзией Киева

Успех украинского контрнаступления на юге страны был скромным, но полезным для киевских пропагандистов, считает отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.
Отставной полковник заявил, что контрнаступление ВСУ было «скромным военным успехом», который еще и дорого обошелся Киеву. Макгрегор полагает, что речь идет о 5-10 тысячах раненых и убитых. Однако вся авантюра была устроена для того, чтобы показать западным лидерам, снабжающим ВСУ оружием, что Украина еще держится.
Кроме того, успех ВСУ довольно легко объяснить. Макгрегор отметил, что попытка прорыва линий обороны была предпринята там, где у российских войск было не больше двух тысяч легковооруженных солдат.