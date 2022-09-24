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Водолазы обнаружили труп пропавшего во время поездки на катере мужчины под Астраханью

Происшествия
Водолазы обнаружили труп пропавшего во время поездки на катере мужчины под Астраханью

Водолазы нашли в реке под Астраханью тело пропавшего 47-летнего мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Камызякском районе. Известно, что гражданин отправился в поездку на катере с территории туристической базы, однако не вернулся. Позже обнаружили пустое судно с заведенным мотором.

По предварительным данным, мужчина упал за борт в ночное время суток. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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