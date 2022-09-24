Украинские спецслужбы начали рассылать россиянам поддельные повестки через мессенджеры

Спецслужбы Украины начали рассылать россиянам поддельные электронные повестки через мессенджеры, сообщил первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
Россиянам напомнили, что военкоматы не используют мессенджеры для рассылки документов, поэтому отправленные таким образом «повестки» не имеют юридической силы. Также распространяются вбросы о том, что первые мобилизованные граждане уже на фронте, рассказал Малькевич.
«Достают старые фотографии какие-то. Еще распространяются кадры с отправкой мобилизованных из Магадана в один из российских городов, где они будут проходить подготовку, а подается это так, что эшелоны идут сразу на фронт», — отметил он.
Малькевич добавил, что Киев пытается помешать проведению референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не только обстрелами, но и распространением недостоверной информации.