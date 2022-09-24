Украинские спецслужбы начали рассылать россиянам поддельные повестки через мессенджеры

Россиянам напомнили, что военкоматы не используют мессенджеры для рассылки документов, поэтому отправленные таким образом «повестки» не имеют юридической силы. Также распространяются вбросы о том, что первые мобилизованные граждане уже на фронте, рассказал Малькевич.