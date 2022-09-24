Стала известна сумма активов королевской семьи Британии после смерти Елизаветы II

Активы нового британского короля Карла III составляют 42,5 миллиарда долларов. Об этом стало известно журналистам.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II престол занял ее сын, принц Чарльз, который взял имя Карл III. От усопшей матери лично новому монарху досталось 500 миллионов долларов.
В частности, королю достанется замок Балморал, большая коллекция произведений искусства, филателистические ценности и персональные инвестиции Елизаветы II. Всего королевская семья обладает активами, превышающими сумму в 42 миллиарда долларов, передает KP.RU.
Ранее сообщалось, что врач Гарет Най назвал артрит возможной причиной болезненного вида пальцев Карла III.