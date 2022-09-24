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Новую технологию сварки металлов изобрели в России

Общество
Новую технологию сварки металлов изобрели в России

Команда ученых из ВолгГТУ и Института гидродинамики СО РАН разработала новый метод сварки металлов. Открытие позволит усовершенствовать технологию, применяемую в ракетно-космической отрасли и энергетике.

Сначала два металлических изделия соединяются между собой ровной линией. Затем под определенным углом происходит удар, на месте которого возникает высокое давление. В результате, металл становится жидким и соединяется с другой его частью, передает РИА Новости.

«Ни один современный метод термометрии не способен снять показатели в столь короткий промежуток времени, однако нам это удалось — в качестве датчиков мы использовали сами свариваемые материалы», — подчеркнули специалисты.

Разработка позволяет объединять металлы площадью до нескольких квадратных метров. Результаты исследования опубликованы в журнале Thermal Science and Engineering Progress.
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