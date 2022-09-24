Футболисты сборных Киргизии и России почтили память погибших в Баткенской области

Игроки сборных Киргизии и России по футболу почтили память погибших в Баткенской области перед началом товарищеского матча в Бишкеке.
Товарищеский матч между сборными Киргизии и России проходит на стадионе Долона Омурзакова 24 сентября. Перед началом контрольной игры футболисты почтили минутой молчания память погибших в Баткенской области. Жертвами конфликта на киргизско-таджикской границе стали 62 человека.
Сборная России по футболу проводит первый матч в 2022 году. В марте национальная команда была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.