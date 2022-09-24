Авария с участием пяти иномарок произошла на улице Малышева в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу пять иномарок, передает информационный портал E1.RU.
Инцидент произошел сегодня на улице Малышева. Изначально столкнулись Hyundai, Mercedes и Volkswagen. Спустя время к ним «присоединились" Toyota и Lexus, которые пытались объехать аварийный участок.
Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.
Еще одно массовое ДТП произошло ранее в Ивановской области. Водителя одного из автомобилей-участников госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщал телеканал «360».