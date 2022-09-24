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Ученые из Гарварда перечислили самые неэффективные процедуры при остеоартрите колена

Общество
Ученые из Гарварда перечислили самые неэффективные процедуры при остеоартрите колена

Исследователи из Гарвардской медицинской школы рассказали о неэффективных процедурах для людей с остеоартритом колена.

Многие из них часто делают внутрисуставные инъекции стероидов. К тому же таким пациентам назначают брейсинг или тейпирование. Наименее востребованы внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты.

Все эти процедуры не эффективны, если требуется замена сустава, заявили специалисты из Гарвардской медицинской школы. К такому выводу они пришли в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале The Journal of Bone & Joint Surgery.

Реабилитолог и остеопат Дмитрий Горковский ранее рассказал, как бытовые привычки разрушают суставы. К ним относится, например, ежедневное вождение автомобиля с ручной коробкой передач.
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