Издание Magazin Novosti объяснило пользу употребления всего одного яйца в день

Всего одно яйцо в день способно насытить белком мышечную ткань, укрепить иммунитет, придать энергии, улучшить здоровье кожи, волос и ногтей, а также защитить мозг от когнитивных нарушений. Более того, наличие в рационе яиц формирует устойчивость к стрессам.