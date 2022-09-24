Издание Magazin Novosti объяснило пользу употребления всего одного яйца в день

Ежедневное употребление всего одного яйца в день может благотворно сказаться на здоровье человека.
Завтрак из яиц и свежих овощей может помочь избавиться от жировых осложнений. Содержащиеся в яйцах фосфолипиды помогают обезопасить организм от воспалений, а холин повышает уровень «хорошего» холестерина, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает издание Magazin Novosti.
Всего одно яйцо в день способно насытить белком мышечную ткань, укрепить иммунитет, придать энергии, улучшить здоровье кожи, волос и ногтей, а также защитить мозг от когнитивных нарушений. Более того, наличие в рационе яиц формирует устойчивость к стрессам.