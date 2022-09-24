Фильм «Ангел» Александра Петрова покажут на Фестивале уличного кино в Петербурге

Короткометражный фильм «Ангел» стал дебютной режиссерской работой актера Александра Петрова. Картину покажут на Фестивале уличного кино в Санкт-Петербурге.
Петров также снялся в собственном фильме. Он сыграл парня, чья жизнь меняется после спасения девушки от необдуманного поступка. Также в картине появятся Полина Ауг, Иван Янковский, Анфиса Черных и Антон Богданов.
В основной программе участвуют девять лучших короткометражных фильмов России, которые отбирали из 1000 заявок, сообщается на сайте фестиваля. «Ангела» уже показывали на кинофестивале актеров-режиссеров «Золотой Феникс» в Смоленске. Петров получил награду за лучший дебют.