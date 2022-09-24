Боррель призвал Евросоюз серьезно отнестись к угрозе применения ядерного оружия Путиным

Европейский союз должен серьезно отнестись к угрозе возможного применения ядерного оружия Россией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
В беседе с BBC дипломат отметил, что российский президент Владимир Путин всерьез готов использовать ядерный потенциал ради своей страны.
«Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: "У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия"», — сказал Боррель.
Глава европейской дипломатии в то же время считает, что конфликт на территории Украины необходимо урегулировать мирным путем.
Ранее сообщалось, что советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал США нанести ядерный удар по России.