Путин утвердил перенос срока внесения проекта федерального бюджета в Госдуму

Президент РФ России Владимир Путин подписал закон, который переносит предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на следующие три года.
Согласно прежним правилам, проект должна был вноситься на рассмотрение Госдумы не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил на время раздвинуть рамки и поменять окончательную дату на 1 октября.
Авторы нововведения в пояснительной записке указали, что оно связано с «учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований» и возникло на фоне нестабильной геополитической обстановки.