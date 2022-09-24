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Вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ рассказал о пережитых издевательствах

Армия
Вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ рассказал о пережитых издевательствах

Возвращенный из украинского плена российский солдат рассказал журналистам о пережитых в заключении измывательствах. Солдаты ВСУ регулярно угрожали застрелить его и сокамерников.

После обмена один из мужчин, побывавших в украинском плену, сообщил, что его и братьев по несчастью пытали. Военные запугивали их, приставляли к ним оружие и угрожали расправой, говорили, что среди пленных есть «лишние», передает «Русская весна».

По словам российского солдата, его несколько раз чуть не забили насмерть. Это далеко не первое свидетельство жестокого обращения с военнопленными, которые позволяют себе ВСУ.

Напомним, в последний раз российская и украинская стороны обменивались пленными в результате сложного переговорного процесса. Благодаря успеху переговоров между дипломатами, домой вернулись 55 российских военнослужащих.
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