Вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ рассказал о пережитых издевательствах

Возвращенный из украинского плена российский солдат рассказал журналистам о пережитых в заключении измывательствах. Солдаты ВСУ регулярно угрожали застрелить его и сокамерников.
После обмена один из мужчин, побывавших в украинском плену, сообщил, что его и братьев по несчастью пытали. Военные запугивали их, приставляли к ним оружие и угрожали расправой, говорили, что среди пленных есть «лишние», передает «Русская весна».
По словам российского солдата, его несколько раз чуть не забили насмерть. Это далеко не первое свидетельство жестокого обращения с военнопленными, которые позволяют себе ВСУ.
Напомним, в последний раз российская и украинская стороны обменивались пленными в результате сложного переговорного процесса. Благодаря успеху переговоров между дипломатами, домой вернулись 55 российских военнослужащих.