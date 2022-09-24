Более 90 мигрантов из Ливана погибли при крушении лодки у берегов Сирии

У берегов Сирии потерпела крушение лодка, которая перевозила 120 мигрантов из Ливана. Около 92 из них погибли. Еще 20 человек были спасены, а остальные восемь объявлены пропавшими без вести, передает Mirror со ссылкой на министр здравоохранения САР Мохаммеда Хасана Габбаша.
Напомним, что инцидент произошел в минувшую пятницу. По данным источника, сейчас все спасенные находятся в больнице аль-Базель в Тартусе. Восьмерых из них определили в реанимационное отделение. Их состояние оценивается как тяжелое.