Более 90 мигрантов из Ливана погибли при крушении лодки у берегов Сирии

У берегов Сирии потерпела крушение лодка, которая перевозила 120 мигрантов из Ливана. Около 92 из них погибли. Еще 20 человек были спасены, а остальные восемь объявлены пропавшими без вести, передает Mirror со ссылкой на министр здравоохранения САР Мохаммеда Хасана Габбаша.