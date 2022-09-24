Бывшая узница тайной тюрьмы СБУ проголосовала на референдуме в Донецке

Журналистка Ольга Селецкая чудом осталась жива после заточения в подвалах СБУ, где украинские фашисты подвергали ее пыткам за организацию референдума в Мариуполе в 2014 году. Спустя восемь лет активистка наконец-то проголосовала за вхождение в состав России. Женщина прошла тяжелой путь с верой, что скоро Донбасс вернется на историческую родину и станет частью Российской Федерации.