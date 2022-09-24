Бывшая узница тайной тюрьмы СБУ проголосовала на референдуме в Донецке

Журналистка Ольга Селецкая чудом осталась жива после заточения в подвалах СБУ, где украинские фашисты подвергали ее пыткам за организацию референдума в Мариуполе в 2014 году. Спустя восемь лет активистка наконец-то проголосовала за вхождение в состав России. Женщина прошла тяжелой путь с верой, что скоро Донбасс вернется на историческую родину и станет частью Российской Федерации.
«В 2014 году я принимала участие в организации проведения референдума в городе Мариуполе, этого момента мы ждали более 8 лет. Понимаете, насколько это важно? Мы тогда думали, что все будет тихо и спокойно, как в Крыму, когда голосовали без единого выстрела. Но, к сожалению, этого не получилось. Преступная киевская власть решила нас просто стереть с лица земли, нам не дали возможности провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Погибло очень много людей, наших боевых товарищей, гражданского населения, они не дождались этого момента», — рассказала Ольга корреспонденту ФАН на одном из избирательных участков в Донецке.
Активистка пришла на референдум вместе со своим сыном, который тоже отдал свой голос за вхождение Донецкой Народной Республики в состав российского государства.
Напомним, референдумы в Донбассе и освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября. В ходе плебисцита жители высказывают свое мнение о присоединении территорий к России. Сразу после окончательного подведения официальных итогов референдумов руководители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья намерены обратиться к российскому лидеру с просьбой включить эти территории в состав Российской Федерации в качестве самостоятельных субъектов.