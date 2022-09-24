Диетолог Брыкин объяснил, чем опасно злоупотребление чесноком и луком

Чрезмерное употребление чеснока и лука может навредить здоровью, предупредил спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.
По словам специалиста, некоторые люди уверены в абсолютной пользе этих продуктов и руководствуются принципом «чем больше съешь, тем лучше». Однако в таком случае человек рискует столкнуться с целым рядом недугов.
«На деле луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», — приводит слова Брыкина RT.
Полезные свойства из лука и чеснока можно извлечь, употребляя их в свежем виде до 70-100 граммов в сутки в несколько приемов пищи, убежден врач. При этом к их пользе для дезинфекции воздуха медики относятся скептически. Закапывание экстракта лука и чеснока в нос и вовсе чревато ожогом слизистой.