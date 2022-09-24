Диетолог Брыкин объяснил, чем опасно злоупотребление чесноком и луком

Полезные свойства из лука и чеснока можно извлечь, употребляя их в свежем виде до 70-100 граммов в сутки в несколько приемов пищи, убежден врач. При этом к их пользе для дезинфекции воздуха медики относятся скептически. Закапывание экстракта лука и чеснока в нос и вовсе чревато ожогом слизистой.