Росгвардейцы предотвратили падение пенсионерки с балкона на восьмом этаже в Ангарске

Пожилая жительница Ангарска едва не рухнула с балкона на восьмом этаже. Падение женщины предотвратили сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Инцидент произошел в 29 микрорайоне города. Прибывшие на место, росгвардейцы увидели, что пенсионерка висит вниз головой с внешней стороны конструкции.
На дому тут же были вызваны сотрудники МЧС, которые при помощи пожарной лестницы добрались до женщины и переместили ее внутрь квартиры. После этого ее передали бригаде скорой помощи. Информации о состоянии пенсионерки пока не поступало.