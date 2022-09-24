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Росгвардейцы предотвратили падение пенсионерки с балкона на восьмом этаже в Ангарске

Общество
Росгвардейцы предотвратили падение пенсионерки с балкона на восьмом этаже в Ангарске

Пожилая жительница Ангарска едва не рухнула с балкона на восьмом этаже. Падение женщины предотвратили сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел в 29 микрорайоне города. Прибывшие на место, росгвардейцы увидели, что пенсионерка висит вниз головой с внешней стороны конструкции.

На дому тут же были вызваны сотрудники МЧС, которые при помощи пожарной лестницы добрались до женщины и переместили ее внутрь квартиры. После этого ее передали бригаде скорой помощи. Информации о состоянии пенсионерки пока не поступало.
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