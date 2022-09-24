Власти США используют резервации индейцев для захоронения ядерных отходов

Среди племени навахо у четверти женщин и большого количества детей выявлено высокое содержание радиоактивных веществ в организме, сообщил китайский представитель. Он призвал ООН обратить на это внимание и оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы защитить права индейцев.