Власти США используют резервации индейцев для захоронения ядерных отходов

Власти США обманным путем используют территории индейцев для захоронения ядерных и токсичных отходов, заявили китайские СМИ.
Представитель КНР при Организации Объединенных Наций обратил внимание на ущемление прав коренных американцев на 51-й сессии Совета ООН по правам человека. Издание People's Daily сообщило, что захоронение отходов на землях индейских резерваций привело к высокому проценту заболеваемости раком и значительной смертности среди представителей народности.
Среди племени навахо у четверти женщин и большого количества детей выявлено высокое содержание радиоактивных веществ в организме, сообщил китайский представитель. Он призвал ООН обратить на это внимание и оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы защитить права индейцев.
Американские власти часто критикуют притеснение малых народов и нарушение прав человека в других странах. Но на собственной территории делают все, что считают нужным.