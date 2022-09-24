Филолог Петров перечислил раздражающие москвичей привычки приезжих

Основные причины раздражения жителей Москвы из-за приезжих перечислил фольклорист, кандидат филологических наук Никита Петров.
Недружелюбие москвичей обычно можно заметить по невербальным жестам. Жителей столицы могут бесить нарушения негласных правил культурного кода, например, когда гостю приходится по нескольку раз объяснять элементарные для москвичей вещи, пишет «Мослента».
Помимо прочего, люди в Москве привыкли жить в быстром ритме, поэтому им непонятна медлительность приезжих. Петров посоветовал гостям столицы попытаться копировать поведение местных жителей, чтобы не привлекать лишнего внимания.