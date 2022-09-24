Американский ведущий Карлсон осадил Киев после слов Подоляка о ядерном ударе по России

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон поставил на место советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка после его слов о ядерном конфликте с Россией.
Сторонник украинского лидера в беседе с The Guardian сказал, что Вашингтон якобы должен ответить Москве в случае нанесения ядерного удара по подконтрольной Киеву территории.
«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России... Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — возмутился Такер.
Ведущий подчеркнул, что сейчас для администрации президента США Джо Байдена наступил момент, когда руководство Украины следует подтолкнуть к мирным переговорам с российской стороной.
Ранее сообщалось, что Байден пригрозил России «последствиями» в случае использования ядерного оружия.