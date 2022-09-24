Молодежная сборная России по футболу одержала победу над Казахстаном

Товарищеский матч между молодежными сборными России и Казахстана состоялся в Минске 24 сентября. Игра на стадионе «Трактор» завершилась победой команды Михаила Галактионова со счетом 2:1. В первом тайме Константин Тюкавин дважды поразил ворота соперника. Свой второй мяч нападающий «Динамо» забил с пенальти, который сам и заработал. На 87-й минуте Нургайни Бурибаев сократил отставание сборной Казахстана в счете и установил окончательный результат.