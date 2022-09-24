Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молодежная сборная России по футболу одержала победу над Казахстаном

Спорт
Молодежная сборная России по футболу одержала победу над Казахстаном

Молодежная сборная России по футболу победила Казахстан в контрольной игре.

Товарищеский матч между молодежными сборными России и Казахстана состоялся в Минске 24 сентября. Игра на стадионе «Трактор» завершилась победой команды Михаила Галактионова со счетом 2:1. В первом тайме Константин Тюкавин дважды поразил ворота соперника. Свой второй мяч нападающий «Динамо» забил с пенальти, который сам и заработал. На 87-й минуте Нургайни Бурибаев сократил отставание сборной Казахстана в счете и установил окончательный результат.

Молодежная сборная России по футболу отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.
товарищеский матч футбол молодежные сборные казахстан россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду