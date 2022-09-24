Регионы на севере ФРГ призвали разделить страну на зоны по стоимости электроэнергии

По его словам, все это время расширение электросетей и ветроэнергетики на севере Германии постоянно саботировалось. Гольдшмидта поддержали его коллега из земли Мекленбург – Передняя Померания Райнхард Мейер, а также министр энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис.