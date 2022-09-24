Регионы на севере ФРГ призвали разделить страну на зоны по стоимости электроэнергии

Три федеральные земли, расположенные на севере ФРГ, выступили за разделение страны на ценовые зоны в зависимости от стоимости электроэнергии на фоне колоссального роста тарифов.
Такая мера позволит получить преимущество регионам, имеющим источники возобновляемой энергии. Министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт добавил, что такое разделение стало бы «логическим следствием ошибки в энергетической политике» бывшего премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, его преемника Маркуса Зедера и соратников.
По его словам, все это время расширение электросетей и ветроэнергетики на севере Германии постоянно саботировалось. Гольдшмидта поддержали его коллега из земли Мекленбург – Передняя Померания Райнхард Мейер, а также министр энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис.