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Регионы на севере ФРГ призвали разделить страну на зоны по стоимости электроэнергии

Экономика
Регионы на севере ФРГ призвали разделить страну на зоны по стоимости электроэнергии

Три федеральные земли, расположенные на севере ФРГ, выступили за разделение страны на ценовые зоны в зависимости от стоимости электроэнергии на фоне колоссального роста тарифов.

Такая мера позволит получить преимущество регионам, имеющим источники возобновляемой энергии. Министр энергетики земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Гольдшмидт добавил, что такое разделение стало бы «логическим следствием ошибки в энергетической политике» бывшего премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, его преемника Маркуса Зедера и соратников.

По его словам, все это время расширение электросетей и ветроэнергетики на севере Германии постоянно саботировалось. Гольдшмидта поддержали его коллега из земли Мекленбург – Передняя Померания Райнхард Мейер, а также министр энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис.
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