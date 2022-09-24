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Тарасова считает хамством заявления НОК северных стран о недопуске россиян до турниров

Спорт
Тарасова считает хамством заявления НОК северных стран о недопуске россиян до турниров

Татьяна Тарасова осудила заявления Национальных олимпийских комитетов (НОК) северных стран об отстранении российских спортсменов.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство высказыванием председателя НОК Финляндии Ян Вапаавуори, которое поддержали его коллеги из Швеции, Норвегии и Дании. Спортивный функционер призвал Международный олимпийский комитет (МОК) «не ослаблять линию» в отношении России. Своим мнением на этот счет Тарасова поделилась с журналистами ТАСС.

«Безобразие, они пусть лучше позаботятся о своих результатах. Это хамство, просто хамство. По-другому назвать нельзя», — отметила наставница.

Весной 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян к участию в турнирах под эгидой организаций. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.
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