Глава СПЧ Фадеев обратился в Минобороны России по вопросам частичной мобилизации

По словам Фадеева, большинство граждан РФ относятся к данной мере «с пониманием и готовы исполнить свой долг», однако выявился ряд вопросов, которые необходимо оперативно решить. Это позволит устранить обеспокоенность россиян, а также «не давать повод для противника плодить фейки».