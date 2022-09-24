Глава СПЧ Фадеев обратился в Минобороны России по вопросам частичной мобилизации

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Минобороны России и заявил о необходимости урегулировать связанные с частичной мобилизацией вопросы.
По словам Фадеева, большинство граждан РФ относятся к данной мере «с пониманием и готовы исполнить свой долг», однако выявился ряд вопросов, которые необходимо оперативно решить. Это позволит устранить обеспокоенность россиян, а также «не давать повод для противника плодить фейки».
Глава СПЧ 24 сентября направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу, перечислив возникшие вопросы, говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале Совета по правам человека.