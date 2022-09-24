В КНР опровергли вбросы китаянки из США об «аресте» Си Цзиньпина и госперевороте

Информация об «аресте» китайского лидера Си Цзиньпина, распространяемая по Сети, не соответствует действительности, заявил проживающий в Пекине IT-менеджер Ву Хонг.
В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт прокомментировал слухи о «государственном перевороте» в КНР, в результате которого соратники Си Цзиньпина якобы арестовали лидера страны после саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Ву Хонг опроверг эти данные, отметив, что в Пекине сейчас все спокойно.
«Это пошло из Twitter и сейчас это пытаются вбросить в WeChat (основной мессенджер в Китае. — Прим. ФАН), причем источник — китаянка из США, которая критикует Си Цзиньпина, компартию и страну», — сказал эксперт.
Стоит отметить, что распространителем лживой информации оказалась Дженифер Зенг, которая до этого пыталась приписать КНР разработку коронавируса.