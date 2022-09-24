Наблюдатель Гигин заявил о страхе Киева перед свободной волей участников референдумов

Украинское руководство испытывает страх перед свободной волей участников референдумов. Такое мнение выразил международный наблюдатель из Белоруссии Вадим Гигин.
Речь идет о голосованиях в республиках Донбасса и Херсонской и Запорожской областях. Гигин обратил внимание, что атаки Киева на неподконтрольные территории нельзя соотнести с демократией.
«Резкое усиление обстрелов, которое мы наблюдаем, ведь это же происходит не только во время референдума, это длится все последние годы. Не референдума они боятся, они боятся свободной воли местных жителей», — отметил Гигин.
Референдумы, о которых говорил наблюдатель, продолжаются с 23 сентября. Участники голосований решат, хотят ли они видеть свои регионы в составе России.