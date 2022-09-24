В Саратовской области провели проверку из-за вручения повестки 59-летнему лейтенанту запаса

Старший лейтенант запаса Александр Ермолаев из Вольского района Саратовской области попал в списки к частичной мобилизации несмотря на непризывной возраст в 59 лет.
По факту вручения повестки мужчине предпенсионного возраста проели проверку в военном комиссариате, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Собеседники агентства в администрации отметили, что информация о вручении повестки Ермолаеву уже была передана в региональный военкомат.
«В связи с этим решение о призыве отменено», — рассказали в администрации.
Ранее в Главном организационном управлении Генштаба ВС РФ объяснили, что частичной мобилизации подлежат резервисты в возрасте до 35 лет. Для младших офицеров этот возраст может достигать до 50 лет, для старших офицеров — до 55 лет.