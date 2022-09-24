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Инвестор из США выделил главные причины для провала идеи о потолке цен на нефть

Экономика
Инвестор из США выделил главные причины для провала идеи о потолке цен на нефть

Реализация инициативы по ограничения цен на российскую нефть выглядит малореальной, заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

По его словам, большая часть стран-импортеров с развивающихся рынков просто не решится на такую меру. Принудительный вывод с рынка миллионов тонн сырья из РФ может дестабилизировать и без того высокие цены. Инвестор также указал, что потребители прибегнут ко всем «мыслимым и немыслимым способам, чтобы застраховать экспорт российского черного золота через финансовые и страховые институты Китая и Индии.

«Введение ценового потолка на российскую нефть пока выглядит как минимум чрезвычайно трудноосуществимым с практической точки зрения», — цитирует Шостака ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал попытку ограничения стоимости энергоносителей «абсолютно тупым решением». Похожее мнение также высказал и вице-премьер Александр Новак, отметив, что Москва не будет продавать нефть на нерыночных условиях.
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