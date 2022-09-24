Инвестор из США выделил главные причины для провала идеи о потолке цен на нефть

По его словам, большая часть стран-импортеров с развивающихся рынков просто не решится на такую меру. Принудительный вывод с рынка миллионов тонн сырья из РФ может дестабилизировать и без того высокие цены. Инвестор также указал, что потребители прибегнут ко всем «мыслимым и немыслимым способам, чтобы застраховать экспорт российского черного золота через финансовые и страховые институты Китая и Индии.