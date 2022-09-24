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Звезда «Доктора Кто» Кристофер Экклстон появится в сериале «Настоящий детектив»

Общество
Звезда «Доктора Кто» Кристофер Экклстон появится в сериале «Настоящий детектив»

Британский актер, звезда «Доктора Кто» Кристофер Экклстон снимется в четвертом сезоне сериала «Настоящий детектив». Также в проекте появятся Фиона Шоу, Джон Хоукс, Финн Беннетт и Анна Лэмб.

Главные роли в четвертом сезоне исполнят боксерша Кали Рейс и звезда фильма «Молчание ягнят» Джоди Фостер. Героини займутся расследованием исчезновения мужчин на Аляске.

Четвертый сезон сериала называется «Ночная страна». Продюсированием проекта займется режиссер драмы «Лунный свет» Барри Дженкинс и сама Джоди Фостер, сообщает The Hollywood Reporter.
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