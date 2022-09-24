Врач Томи Митчел перечислил изменения кожи, которые указывают на рак и сахарный диабет

Себорейный кератоз чаще всего представлен в виде доброкачественных образований на коже. Если же их много, и они активно распространяются, стоит обратиться к врачу. Также нужно обратить внимание на внешний вид подмышек и складок в паху. Темные пятна на этих участках могут указывать на сахарный диабет, заявил Митчел.