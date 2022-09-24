«Двойные стандарты»: глава херсонского избиркома высказалась о вбросах по референдуму

Заявления западных СМИ о референдуме в Донбассе и на освобожденных территориях Украины представляют собой проявление политики двойных стандартов. Так считает глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
Она обратила внимание журналистов, что организация подобных мероприятий широко известна среди международного сообщества.
«Говорить о том, что предоставление права Запорожской, Херсонской (областям — ред.)... и республикам Донбасса определять свой выбор — это имитация, не что иное, как проявление политики двойных стандартов», — призналась Захарова.
Ранее появилась информация о явке на референдум в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. По данным Общественной палаты, в первый день этот показатель перешел порог в 15%.