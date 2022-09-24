Жду победы: Александр Кержаков о товарищеском матче сборных России и Киргизии

Сегодняшний матч сборной России по футболу не стоит воспринимать как преодоление международной изоляции. Однако в любом случае для фанатов российского футбола это достаточно примечательное событие. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал российский футболист и тренер Александр Кержаков.