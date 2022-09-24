Жду победы: Александр Кержаков о товарищеском матче сборных России и Киргизии

Сегодняшний матч сборной России по футболу не стоит воспринимать как преодоление международной изоляции. Однако в любом случае для фанатов российского футбола это достаточно примечательное событие. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал российский футболист и тренер Александр Кержаков.
Сегодня состоится первый за долгое время товарищеский матч сборной России. Играть предстоит в Бишкеке со сборной Киргизии. Сам матч начинается в 17:00 по Москве.
«Во-первых, матч я буду смотреть. Во-вторых, жду победы. В-третьих, мне кажется, что вряд ли этот матч можно назвать преодолением некой международной изоляции. Однако все-таки как-никак — это первая за долгое время товарищеская игра с национальной сборной другой страны. Хоть что-то», — рассказал футболист.
Однако не все футболисты разделяют умеренный оптимизм относительно грядущей встречи. Так, советский и российский футболист Александр Мостовой заявил, что игру и вовсе смотреть не станет, поскольку зрелищ не ждет.