В УК РФ появится уголовный срок за нарушение условий гособоронзаказа

О подписании пакета поправок в кодекс сообщили в субботу, 24 сентября. Новый документ вводит наказание в виде тюремного срока от четырех до восьми лет за повторное нарушение контракта. Если заказ был сорван и ущерб от него составил не менее 5 млн рублей, срок будет от пяти до десяти лет. Повторный отказ от контракта по гособоронзаказу обернется тюремным сроком от четырех до восьми лет.