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В УК РФ появится уголовный срок за нарушение условий гособоронзаказа

Армия
В УК РФ появится уголовный срок за нарушение условий гособоронзаказа

В России появится уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение условий гособоронзаказа. Соответствующие поправки к УК РФ подписал президент Владимир Путин.

О подписании пакета поправок в кодекс сообщили в субботу, 24 сентября. Новый документ вводит наказание в виде тюремного срока от четырех до восьми лет за повторное нарушение контракта. Если заказ был сорван и ущерб от него составил не менее 5 млн рублей, срок будет от пяти до десяти лет. Повторный отказ от контракта по гособоронзаказу обернется тюремным сроком от четырех до восьми лет.
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