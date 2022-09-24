Сыгравшая птичницу в «Один дома — 2» Бренда Фрикер повторила судьбу героини

Появилась информация, что стало с актрисой Брендой Фрикер, которая сыграла птичницу в фильме «Один дома — 2». Звезда комедии отчасти повторила судьбу своей героини.
Фрикер известна кинозрителям по роли одинокой и бездомной птичницы из Центрального парка. Сначала главный герой боялся ее, но затем женщина стала ему помогать. Хотя у актрисы была небольшая роль в фильме, она сделала ее яркой и запоминающейся.
Звезда «Один дома — 2» активно снималась до 2011 года, а затем исчезла с больших экранов. К 77 годам Фрикер стала такой же одинокой, как и ее героиня.
Актриса рассказала в подкасте Рэя Д'Арси, что ей не нравятся долгие зимние вечера, поскольку она проводит их в одиночестве. Особенно Фрикер грустно на Новый год. Знаменитости помогают лишь общение с собакой и старые фильмы, но «Один дома — 2» она не пересматривает.