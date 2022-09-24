Сыгравшая птичницу в «Один дома — 2» Бренда Фрикер повторила судьбу героини

Актриса рассказала в подкасте Рэя Д'Арси, что ей не нравятся долгие зимние вечера, поскольку она проводит их в одиночестве. Особенно Фрикер грустно на Новый год. Знаменитости помогают лишь общение с собакой и старые фильмы, но «Один дома — 2» она не пересматривает.