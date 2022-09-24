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Путин подписал закон о введении в школах России программ «золотого стандарта»

Общество
Путин подписал закон о введении в школах России программ «золотого стандарта»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах единых общеобразовательных программ «золотого стандарта», ниже которого нельзя дать ребенку знания.

Программы должны быть утверждены до 1 января, чтобы образовательные учреждения могли работать с ними уже с сентября 2023 года.

Уточняется, что обязательными станут федеральные программы – в начальной школе по русскому, чтению и окружающему миру, в средних и старших классах — по русскому языку, литературе, обществознанию, географии, ОБЖ и истории.
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