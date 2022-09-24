Путин подписал закон о тюремном заключении на десять лет за добровольную сдачу в плен

Российский президент Владимир Путин утвердил закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Документ опубликовали на портале правовой информации.
В частности, новые поправки предусматривают тюремный срок до десяти лет за «добровольную сдачу в плен» при условии отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей «Госизмена».
Нижний порог наказания будет составлять три года лишения свободы. Стоит отметить, что до этого в Уголовном кодексе России не было статьи «Добровольная сдача в плен».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 21 сентября объявил о начале мобилизационных мероприятий в стране.