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Путин подписал закон о тюремном заключении на десять лет за добровольную сдачу в плен

Общество
Путин подписал закон о тюремном заключении на десять лет за добровольную сдачу в плен

Российский президент Владимир Путин утвердил закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В частности, новые поправки предусматривают тюремный срок до десяти лет за «добровольную сдачу в плен» при условии отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей «Госизмена».

Нижний порог наказания будет составлять три года лишения свободы. Стоит отметить, что до этого в Уголовном кодексе России не было статьи «Добровольная сдача в плен».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 21 сентября объявил о начале мобилизационных мероприятий в стране.
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