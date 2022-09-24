В Тюменской области девятиклассник рассекал на мопеде после распития водки и пива

Правоохранители задержали 15-летнего подростка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассекал на мопеде по Ялуторовску. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Юный нарушитель признался, что перед поездкой распил с друзьями бутылку водки и четыре литра пива. Родителей юноши могут привлечь к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Выяснилось, что двухколесное транспортное средство девятиклассник принял в подарок от бабушки. Главным условием для вождения было получение соответствующих прав.