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В Тюменской области девятиклассник рассекал на мопеде после распития водки и пива

Происшествия
В Тюменской области девятиклассник рассекал на мопеде после распития водки и пива

Правоохранители задержали 15-летнего подростка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассекал на мопеде по Ялуторовску. Об этом сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Юный нарушитель признался, что перед поездкой распил с друзьями бутылку водки и четыре литра пива. Родителей юноши могут привлечь к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Выяснилось, что двухколесное транспортное средство девятиклассник принял в подарок от бабушки. Главным условием для вождения было получение соответствующих прав.
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