Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Киргизией в Бишкеке

Определился стартовый состав сборной России по футболу на контрольную игру против Киргизии.
Товарищеский матч сборных Киргизии и России пройдет в Бишкеке 24 сентября. В преддверии контрольной игры тренерский штаб Валерия Карпина определился со стартовым составом национальной команды. С первых минут на поле стадиона имени Долона Омурзакова выйдут Сафонов, Караваев, Бородин, Круговой, Осипенко, Фомин, Коваленко, Глебов, Ежов, Соболев, а также Бакаев.
Игра в Бишкеке, которая станет для сборной России первой в 2022 году, начнется в 17 часов по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».