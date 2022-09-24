Не о турках надо думать: сенатор Климов об итогах референдумов и признании Запада

Турецкое издание Evrensel допустило признание Западом результатов референдумов о присоединении к России, проходящих сейчас в ДНР, ЛНР и двух областях Украины. Как «проглотили» Крым и Севастополь, так «проглотят» и присоединение к РФ других регионов. Нужно лишь время и восстановленные экономические связи РФ и Запада.
Действительно, ведь время от времени даже официальные лица западных стран называют Крым частью России. Может быть, и возвращение Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР в состав РФ станет чем-то привычным, спросил корреспондент ФАН у члена Совета Федерации Андрея Климова.
«За все время существования Советского Союза Соединенные Штаты Америки официально не признавали Прибалтику. Все прибалтийские республики они не признавали в качестве республик СССР. И ничего, знаете ли, в общем-то, контакты были получше чем сейчас. И оглядка шла, и совместные космические проекты тогда начинались, и много чего было, кстати сказать, в том числе и хорошего. Но они не признавали. Вот с момента вхождения в состав Советского Союза этих трех республик не признавали, что это часть Союза. Поэтому меньше нам с вами о турках надо думать, о том, кто там чего не признает», — считает эксперт.
Если только этим руководствоваться, можно вообще без кола, без двора остаться. У Запада же логика в принципе нарушена, считает собеседник ФАН. Мы федеративное государство. И имеем право решать, кого мы к себе примем в случае, если эти кто-то к нам постучатся. Кто, кроме нас, это должен решать? А если мы приняли, нам все равно, что там кто говорит.
«Для того, чтобы нам кого-то принять, нам нужно, чтобы эти кто-то действительно сами решили такой шаг совершить, вот и все. И то же самое было, кстати сказать, на Крымском полуострове. Республика Крым, город Севастополь вышли из состава Украины, объявили себя независимыми государствами, мы их признали в качестве независимых государств. Как независимые государства, они заключили с нами соглашение о вступлении в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов, мы записали их в конституцию нашей страны как отдельные субъекты Федерации. И кто бы потом что ни говорил, нам все равно — и вот это самое главное», — убежден сенатор.
Ранее Андрей Климов высказался о провале попыток Запада ослабить Россию: они нас боятся, но сделать ничего не могут.