Не о турках надо думать: сенатор Климов об итогах референдумов и признании Запада

Если только этим руководствоваться, можно вообще без кола, без двора остаться. У Запада же логика в принципе нарушена, считает собеседник ФАН. Мы федеративное государство. И имеем право решать, кого мы к себе примем в случае, если эти кто-то к нам постучатся. Кто, кроме нас, это должен решать? А если мы приняли, нам все равно, что там кто говорит.