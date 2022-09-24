Anadolu: Россия намерена вернуть посольство в Ливию и заинтересована в безопасности Триполи

Намерение России вновь открыть посольство в Триполи указывает на то, что Москва в настоящий момент корректирует свою стратегию в Ливии. К такому выводу пришли редакторы турецкой газеты Anadolu.
Ранее замминистра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов заявил о том, что Москва намерена вскоре возобновить работу своего посольства в Триполи. По его словам, имя официального представителя объявят позже.
Одновременно президент России Владимир Путин принял аккредитацию посла Ливии Эмхемеда Альмаграви. Это произошло примерно через десять месяцев после его назначения на должность. Представитель североафриканского государства в РФ принял присягу перед председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Манфи в Триполи 28 ноября 2021 года. После отправился в Москву для исполнения своих обязанностей.
Россия между двумя правительствами
Ирония заключается в том, считают авторы Anadolu, что Россия признала правительство Фатхи Башаги сразу после его утверждения Палатой представителей в Тобруке. Парламент вручил вотум доверия новому кабмину в марте 2022-го. Однако открытие посольства в Триполи подразумевает признание Москвой утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой. В настоящий же момент не заметно никаких признаков улучшения отношений РФ с триполитанским ПНЕ, считает издательство Anadolu.
«Обмена визитами между официальными лицами российского и ливийского правительства не происходит, нет телефонных разговоров между Путиным и Дбейбой или хотя бы между главами МИД двух стран. До недавнего времени политические отношения оставались холодными», — добавлено в статье.
Кабмин Дбейбы, несмотря на хрупкость своего положения, смог выступить в ООН против РФ. Ливия, таким образом, стала единственной арабской страной, проголосовавшей за приостановку членства России в Совете по правам человека, напомнили авторы статьи.
«Пока Запад стремится изолировать Москву от международного сообщества, она старается укрепить отношения с африканскими странами и сформировать многополярный мир. Ливия же является частью этой стратегии», — сообщает издание.
В данном контексте, принимая верительные грамоты от Эмхемеда Альмаграви, Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в урегулировании затянувшегося конфликта в североафриканском государстве и рассчитывает на возобновление совместной работы по всем направлениям. В настоящее время глобальная система меняется и мир движется к многополярности, добавил президент.
«Россия стремится вывести ливийское правительство единства за рамки своего конфликта с Западом и открыть с ним каналы связи», — делает вывод редакция Anadolu.
Кабмин Дбейбы, напомнило издание, контролирует доходы страны от нефти. Поставки за последнее время выросли примерно до 1,2 млн баррелей в день, что сделало Ливию вторым по величине экспортером Африки после Нигерии.
Североафриканское государство также занимает четвертое место на континенте по продажам за рубеж природного газа. Таким образом, Ливия представляет собой значимого игрока в мировом энергетическом кризисе и конфликте между Россией и Евросоюзом, особенно в преддверии наступления зимы, отмечается в материале Anadolu.
«Москва заинтересована в том, чтобы посольство располагалось в безопасном районе Триполи, наподобие Зеленой зоны в Багдаде, или в комплексе представительств зарубежных государств. Штаб-квартира должна соответствовать всем стандартам, обеспечивающим беспрепятственную работу сотрудников. Тем более что РФ вынуждена была закрыть свое посольство в 2014 году из-за ухудшения условий безопасности», — говорится в статье.
Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак сообщил о том, что РФ активно решает все технические и организационные вопросы, чтобы вернуть свое представительство в Триполи. По словам дипломата, Москва не поддерживает ни одну из сторон конфликта, сложившегося в условиях двоевластия.