Anadolu: Россия намерена вернуть посольство в Ливию и заинтересована в безопасности Триполи

Ирония заключается в том, считают авторы Anadolu, что Россия признала правительство Фатхи Башаги сразу после его утверждения Палатой представителей в Тобруке. Парламент вручил вотум доверия новому кабмину в марте 2022-го. Однако открытие посольства в Триполи подразумевает признание Москвой утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой. В настоящий же момент не заметно никаких признаков улучшения отношений РФ с триполитанским ПНЕ, считает издательство Anadolu.